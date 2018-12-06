Украина В Украине открыли продажу билетов на "новогодние" поезда

2018-12-06 17:00 135

"Укрзализныця" активно борется со спекулянтами-перекупщиками

Украинцы, наконец, могут приобрести железнодорожные билеты на период новогодних праздников – продажа проездных документов открылась.

В этом году купить билеты на конец декабря можно не ранее, чем за три недели, поэтому в первый день после их поступления в онлайн-продажу, украинцы парализовали работу онлайн-сервиса - нагрузка на сервер перевозчика увеличилось в шесть раз.

"Вчера были не большие технические проблемы с сервисом онлайн-бронирования. Почему это произошло? Если мы обычно продаем через сервис где 65-70 тыс. билетов, вчера мы продали 170 тыс. То есть, нагрузка на наш ресурс была чрезвычайно велика. Она была аномальное. Поэтому многие пассажиры столкнулись с некоторыми техническими проблемами. Уже по состоянию на вчерашний вечер эти проблемы были устранены, и сегодня сервис работает в штатном режиме", – говорит замдиректора департамента пассажирских перевозок дальнего сообщения "Укрзализныци" Александр Красноштан

Сегодня, 6 декабря, на центральном киевском ж/д вокзале в основном находятся люди, которые пытались купить билеты онлайн, но из-за сбоя системы не смогли этого делать. Из-за ажиотажа работу касс продлили до 12 ночи.

Самые распространенные направлений, куда хотят приобрести билет – курорты. Люди охотно едут во Львов, Черновцы, Ивано-Франковск или Ужгород.

"У нас групповой заказ, мы берем ужгородское направление. Это самое популярное направление вообще – Закарпатье, Прикарпатье. Онлайн не покупали, я не знаю, как работать там с коллективными заявками. Нужно 10-20 билетов купить", – рассказывает одна из покупательниц.

В "Укрзализныце" объяснили, что намеренно закрыли онлайн продажу групповых билетов – чтобы избежать спекуляций. С той же целью в Украине временно запретили сдавать жд-билеты через интернет.

А вот индивидуальные билеты уже можно приобрести на сайте – проблему с продаж онлайн уладили, поэтому не обязательно ехать в железнодорожные кассы.

Для удобства, перевозчик увеличил количество поездов на туристические направления, впрочем реализацию билетов на них начнут уже после того, как распродают билеты на поезда, курсирующие целый год. В УЗ советуют мониторить появление билетов на сайте.