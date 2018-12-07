Детали Главная елка Украины обойдется в 3 млн и будет похожа на картины Марии Примаченко

2018-12-07 13:02 147

19 декабря в центре столицы откроется главная елка страны, ценой почти в три миллиона гривен. В целом новогодние праздники-2019 обойдутся на 12 миллионов дороже, чем год назад.

В текущем году темой главной елки будет северное сияние, а новогодний городок будет оформлен в стиле картин Марии Примаченко.

Игорь Добруцкий, директор "Столичных инициатив", заявил, что на реализацию его идеи понадобятся 37 миллионов гривен.

Также Игорь Добруцкий, за значил что стоимость не украшенной елки, только сами ветви обойдутся в 41000 гривен, а полностью собранное и укомплектовано праздничное дерево с огнями обойдется в 2,7 миллиона гривен.

Напомним, в прошлом году вся рождественская ярмарка обошлась намного дешевле в 25 миллионов гривен.

Виктория ГОРОВАЯ.

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