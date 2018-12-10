Украина Уже в среду Украину накроет снегом по колено

2018-12-10 18:30 456

 

В Украину 12-13 декабря придет южный циклон с метелями и снегопадом, ожидается ухудшение погодных условий, высота снежного покрова достигнет 20 сантиметров. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 12 декабря, в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях прогнозируют сильный снег с налипанием мокрого снега, метели, порывы ветра до 20 м/с. В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях ожидается сильный дождь.

В четверг, 13 декабря, в Украине, кроме восточных областей, Прикарпатья и Закарпатья, ночью умеренный, днем – небольшой снег. На дорогах Украины гололедица. "Такие погодные условия могут обусловить частичное нарушение движения транспорта на автомобильных дорогах северных и центральных областей", - прогнозируют синоптики. В Укргидрометцентре также отметили, что циклон уйдет за два дня.

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