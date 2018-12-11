Украина Грипп наступает: как уберечь от болезни себя и детей

2018-12-11 20:30 174

В столице уже закрывают школы из-за вспышки сезонного вируса. Грипп, утверждают врачи, опасен на сам по себе. Опасны его осложнения. Но все же, приятного в этом заболевании мало, а значит лучше предупредить болезнь, чем неделю лежать в постели. Не смотря на то, что вспышка гриппа уже началась, эпидпорог еще не пройден, а значит, еще есть шансы сделать прививку и получить гарантию профилактики гриппа.

Грипп или ОРВИ

Важно не спутать грипп с обычной простудой или ОРВИ на старте. У этой вредной инфекции есть ряд характерных симптомов, которые ни с чем не спутать. Для гриппа главным признаком является резкое повышение температуры тела. Лихорадка и ломота в мышцах, головная боль, сопряженные с температурой выше 38 градусов - верные признаки гриппа.

К главным симптомам, как правило, подключаются насморк, боль в горле и кашель. Возможно увеличение лимфоузлов на шее.

Как не заразить близких?

Руководствуясь главным правилом борьбы с гриппом “заболел - сиди дома”, мы ставим под удар прежде всего свою семью. Чтобы не заразить детей и взрослых домочадцев обязательно соблюдать такие правила:

проветривание помещения не реже, чем раз в 2 часа;

надевайте защитную медицинскую маску;

мойте руки;

избегайте поцелуев и объятий;

пейте и ешьте из отдельной посуды;



Старайтесь не выходить из комнаты и не находиться в детской, подвергая риску заражения младшее поколение.

Чем лечиться?

Запомните: грипп не лечат антибиотики, а некоторые противовирусные препараты вроде могут помочь только в случае приема “на старте” заболевания. Специального лечения от гриппа нет. Важно поддержать организм. Поэтому:

много пейте;

не перегружайте организм тяжелой пищей;

соблюдайте постельный режим;

принимайте жаропонижающее при температуре тела выше 38;

принимайте симптоматические лекарства - капли в нос, леденцы или полоскание от боли в горле.

Профилактика - лучший метод

Единственный доказанный вариант профилактики гриппа - вакцинация. Никакие “иммуномодуляторы” и “фуфломицины” не спасут вас от коварного вируса. В период эпидемии важно дать организму силы бороться с инфекциями самостоятельно.

Ешьте фрукты и овощи;

гуляйте на свежем воздухе;

занимайтесь спортом;

принимайте витамины.

Как уберечь ребенка?

Вопреки традициям наших бабушек, закармливать детей луком и чесноком не стоит. Вместо этого, постарайтесь научить детей:

мыть чаще руки;

избегать контактов с больными;

надевать маску в транспорте и людных местах;

промывать нос соленой морской водой;

побольше гулять;

правильно питаться;

заниматься спортом.