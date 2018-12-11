Грипп наступает: как уберечь от болезни себя и детей

В столице уже закрывают школы из-за вспышки сезонного вируса. Грипп, утверждают врачи, опасен на сам по себе. Опасны его осложнения. Но все же, приятного в этом заболевании мало, а значит лучше предупредить болезнь, чем неделю лежать в постели. Не смотря на то, что вспышка гриппа уже началась, эпидпорог еще не пройден, а значит, еще есть шансы сделать прививку и получить гарантию профилактики гриппа.
Грипп или ОРВИ
Важно не спутать грипп с обычной простудой или ОРВИ на старте. У этой вредной инфекции есть ряд характерных симптомов, которые ни с чем не спутать. Для гриппа главным признаком является резкое повышение температуры тела. Лихорадка и ломота в мышцах, головная боль, сопряженные с температурой выше 38 градусов - верные признаки гриппа.
К главным симптомам, как правило, подключаются насморк, боль в горле и кашель. Возможно увеличение лимфоузлов на шее.
Как не заразить близких?
Руководствуясь главным правилом борьбы с гриппом “заболел - сиди дома”, мы ставим под удар прежде всего свою семью. Чтобы не заразить детей и взрослых домочадцев обязательно соблюдать такие правила:
проветривание помещения не реже, чем раз в 2 часа;
надевайте защитную медицинскую маску;
мойте руки;
избегайте поцелуев и объятий;
пейте и ешьте из отдельной посуды;
Старайтесь не выходить из комнаты и не находиться в детской, подвергая риску заражения младшее поколение.
Чем лечиться?
Запомните: грипп не лечат антибиотики, а некоторые противовирусные препараты вроде могут помочь только в случае приема “на старте” заболевания. Специального лечения от гриппа нет. Важно поддержать организм. Поэтому:
много пейте;
не перегружайте организм тяжелой пищей;
соблюдайте постельный режим;
принимайте жаропонижающее при температуре тела выше 38;
принимайте симптоматические лекарства - капли в нос, леденцы или полоскание от боли в горле.
Профилактика - лучший метод
Единственный доказанный вариант профилактики гриппа - вакцинация. Никакие “иммуномодуляторы” и “фуфломицины” не спасут вас от коварного вируса. В период эпидемии важно дать организму силы бороться с инфекциями самостоятельно.
Ешьте фрукты и овощи;
гуляйте на свежем воздухе;
занимайтесь спортом;
принимайте витамины.
Как уберечь ребенка?
Вопреки традициям наших бабушек, закармливать детей луком и чесноком не стоит. Вместо этого, постарайтесь научить детей:
мыть чаще руки;
избегать контактов с больными;
надевать маску в транспорте и людных местах;
промывать нос соленой морской водой;
побольше гулять;
правильно питаться;
заниматься спортом.