Украина Стало известно, как будут работать банки в новогодние праздники

2018-12-12 18:15 210

Национальный банк Украины определил порядок работы банковской системы и регламент работы системы электронных платежей (СЭП) в грядущий новогодний период. Регулятор обязал финучреждения обеспечить бесперебойную работу банкоматов в праздничные дни.

В период новогодних и рождественских праздников банки и СЭП будут работать по такому графику:

27, 28 декабря 2018 года СЭП работает в режиме продленного банковского дня на два часа.

29 декабря 2018 года до 13.00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы Украины. НБУ и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЕП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15.00.

30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной почты НБУ, депозитарий НБУ, Система СЕРТИФ, Автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не будут работать.

2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и банковская система работают в обычном режиме.

"Банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни", - говорится в сообщении НБУ.

В период с 29 декабря 2018 года до 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривны и банковских металлов, рассчитанный НБУ 28 декабря 2018 года.