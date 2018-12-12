Украина Синоптик рассказала, какой будет погода в день святого Андрея

2018-12-12 20:15 159

В четверг, 13 декабря, в день святого Андрея, украинцы ощутят на себе отголоски циклона, который недавно ворвался на территорию страны.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"На Андрея в Украине циклон еще задержится - он парень молодой и живой, хочет подсмотреть девчачьи гадания, потому подсыпет снега и мокрого снега. Умеренные осадки предусматриваются в северных областях, в центральной части и на Западе Украины. Южная часть и Восток постепенно освобождаться от циклона, там без существенных осадков, лишь максимум - местами небольшие мокрый снег и дождь", - написала она.