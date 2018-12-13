Украина Из-за снегопада Киев полностью перекрыли для фур

2018-12-13 10:12 120

Сегодня с самого утра в связи с непогодой ограничен въезд грузовиков в столицу. В КГГА  предупредили водителей фур, что в черту города им не проехать, но успокоили, в местах стоянок можно будет согреться, отдохнуть и попить горячего чаю.

"13 декабря в связи с осложнением погодных условий въезд грузовиков в Киев снова ограничат. Для водителей будут развернуты пункты обогрева на всех въездах в город", - сообщили накануне в КГГА со ссылкой на информацию Управления по вопросам гражданской защиты.

У Кличко также призвали столичных водителей без надобности не выезжать в город на частном автотранспорте и пользоваться общественным транспортом.

Также водителей попросили не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах. Авто, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать.

По прогнозам синоптиков, в Киеве до 14 декабря пройдут сильные снегопады. Уровень осадков ожидается до 20 см снега.

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