Украина Снег, дождь и гололед. Украинцев предупредили об ухудшении погоды

2018-12-13 16:18 138

Украинцев призывают быть осторожнее в связи с осложнением погодных условий на всей территории страны. Об этом 13 декабря сообщает пресс-центр Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, осадки в виде снега продолжатся в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях.

"Ветер преимущественно северо-западный (в южной и восточной части - южный), 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 мороза", - сообщили в ведомстве. В Киевской области небольшой снег, дождь, на дорогах гололедица, ветер северо-западный умеренный. Температура по области и в Киеве от 0 до 2 мороза.

В ГСЧС добавили, что транспортное сообщение на дорогах государственного и местного значения обеспечено. Также спасатели отмечают, что к ним не поступала информация об аварийных отключениях теплоснабжения.