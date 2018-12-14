Украина У Кличко предупредили, что сегодня городской транспорт ходит не по маршрутам

2018-12-14 10:39 141

Сегодня, 14 декабря, Киеве в связи с проведением массовых мероприятий изменены маршруты движения общественного транспорта на левом берегу.

Как сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА, вносятся изменения в маршрут автобусов № 45 в связи с проведением мероприятий у памятного знака "Воинам Чернобыля" и мемориального кургана "Героям Чернобыля", в которых также примет участие президент Украины Петр Порошенко.

Отмечается, что автобусы № 45, которые двигаются в направлении ст. м. "Харьковская" с 6:00 до окончания мероприятий будут курсировать по маршруту от ст. м. "Дарница" – ул. Попудренко - ул. Бажова - ул. Красноткацкая - ул. Строителей - ул. Юрия Гагарина (без заезда на ул. Мира) - Дарницкая площадь - Харьковское шоссе, далее по действующей трассе.

"Также с 6:00 до окончания мероприятий временно отменяется остановка автобусов маршрута № 45" ул. Тампере" в направлении ст. м. "Харьковская", - сказано в сообщении.

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