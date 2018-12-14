Украина Власти Киева одобрили снос памятника Суворову около военного лицея Богуна

2018-12-14 15:45 135

Памятник российскому полководцу Александру Суворову, который стоит перед входом в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское военное училище), будет демонтирован.

На его месте установят конный памятник украинскому гетьману Богуну. Плакат с его изображением сейчас закрывает Суворова.

"Консультативный совет при Департаменте охраны культурного наследия Киевгосгорадминистрации сегодня поддержал обращение лицея имени Богуна и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесении памятника Суворову в реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта он будут демонтирован", - сообщил в Twitter вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Напомним, раньше сообщалось, что памятник Суворову не будет уничтожен, а отправится на задний двор лицея.

Напомним, что Суворовское военное училище в Киеве было открыто в 1947 году, в 1992 году его переименовали в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.