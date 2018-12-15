Украина Суббота в Украине будет морозной, а на Одесскую область надвигается снег

2018-12-15 12:30 300

 

Сегодня, 15 декабря, почти на всей территории Украины ожидается похолодание. Снег пройдет в западных областях и в Одесской области. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Температура днем 2-4°C ниже нуля. Только на юге от -1 до 1 градуса тепла.

Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 5-10 м/сек.

В Киеве без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура опустится до -4 днем и до -7 ночью. При этом суббота в столице будет облачной, и в воскресенье солнце тоже не покажется из-за туч.

В воскресенье, 16 декабря, в западных областях пройдет снег, температура воздуха опустится до - 4 днем. На востоке страны без осадков, днем столбики термометров покажут -1...-4.

В центральных областях дневная температура воздуха составит -2...-4. На юге снегопады ожидаются в Одесской области.

На севере страны также будет без осадков. Температура опустится до -4 днем и до -7 ночью.

Несмотря на продолжительные снегопады Укравтодор отчитывается о том, что все дороги - в надлежащем состоянии. Так, проезд по дорогам Одесской области обеспечен. Состояние покрытия автомобильных дорог на севере Украины - мокрое, на юге - местами сухое.

Тем временем по состоянию на 14 декабря в Карпатах высота снежного покрова уже достигает 38-39 см. Об этом отдел гидропрогнозов Гидрометцентра сообщил в Facebook.

Так, на станции "Пожижевская" высота снежного покрова составляет 16-38 см, снег стабильный. На станции "Плай" высота снежного покрова составляет 12 см, снег свежий, пылевидный, хорошо закреплен. На снеголавинном посту "Драгобрат" высота снежного покрова составляет 39 см.

На 15-17 декабря в Карпатах прогнозируется мокрый снег и снег. Прирост снежного покрова на высокогорье Закарпатья составит до 20 см, в Прикарпатье - до 10 см.

В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей 15 декабря ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень), 16 декабря - умеренная (2 уровень). 16 декабря в горах западной и центральной части Закарпатской области ожидается снеголавинная опасность первого уровня.

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