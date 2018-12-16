Украина Украину охватила эпидемия стукачества: причина массовых доносов поражает

2018-12-16 12:00 1011

В Украине набирает обороты тенденция сдавать своих соседей и знакомых, которые несправедливо получают субсидии.

Обозленные тарифами люди все чаще звонят на горячую линию Минсоцполитики.

Украинцы начали массово сдавать своих соседей, которые, по их мнению, несправедливо пользуются субсидиями. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

Треть звонков, которые с октября поступили на горячую линию Минсоцполитики, касались именно таких сообщений, рассказал представитель ведомства Виталий Музыченко. По его словам, звонившие заявили, что их соседи или знакомые получают льготы неправомерно. Результат этих сообщений — специалисты проверяют около 500 жалоб о нарушениях. Всю полученную информацию министерство не разглашает.

Также в Минсоцполитики уверяют, что найти нарушителей удалось не только благодаря «горячей линии», но и во время проверок через Единый реестр субсидиантов.

Наиболее часто нарушители оформляют субсидии на несколько квартир, рассказал Музыченко. Также встречается сокрытие доходов населением. Кроме того, существуют случаи, когда льготы на оплату коммуналки получали даже жители элитных особняков и апартаментов.

Вместе с тем, в Украине нет ответственности за неправомерное получение субсидии. Единственное, что грозит нарушителям – они будут вынуждены возвращать полученную субсидию за весь период начисления.