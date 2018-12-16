Мир Приметы и суеверия: можно ли беременным крестить ребенка

2018-12-16 14:15 162

 

Религиозные верования - это неотъемлемая часть любой культуры, и всегда они устанавливают в обществе определенные каноны поведения, в том числе и всевозможные запреты. Однако иногда эти табу не слишком хорошо известны людям. Именно поэтому у молодых родителей часто возникает вопрос о возможности приглашения в крестные своего ребенка беременной подруги или родственницы.

На протяжении долгих веков вокруг будущей матери существовало немало различных суеверий и ограничений, в том числе и запреты на участие в церковных обрядах. Вместе с тем, в наши дни появились и более прогрессивные приметы, не запрещающие женщинам в положении становиться крестными ещё до рождения собственного ребенка. На какие поверья обращать внимание, может решить только сам человек исходя из своих убеждений и взглядов, пишет сайт spellon you.

Еще пару столетий назад наши предки были твердо уверены в опасности обряда крещения для беременной женщины. Они считали, что крестная дочь или сын заберут себе благополучие еще не родившегося малыша и любовь его матери. Поэтому родной ребенок, находящийся в момент крещения в утробе, может появиться на свет с запрограммировано несчастливой судьбой.

Еще более мрачное поверье утверждает, что соглашаясь стать крестной, беременная женщина уже обретает ребенка, который займет в жизни место ее собственного дитяти. В таком случае малыш может появиться на свет уже мертвым.
В наши дни официальная церковь не считает беременность препятствием к участию в обряде крещения. Совсем напротив, священники уверены, что будущая мать лучше любой другой женщины способна проникнуться духом любви и заботы к малышу, а заодно и "примерить" на себя будущие родительские обязанности.

Однако и сейчас для дамы в положении существуют определенные "противопоказания" к участию в обряде, касающиеся ее самочувствия. Если женщина тяжело переносит беременность, то стоит учесть, что церемония довольно продолжительна по времени и требует от крестной матери выносливости и некоторых физических усилий. Если вы не уверены, что сможете провести на ногах долгое время, да еще при этом держать на руках младенца, а иногда и довольно взрослого малыша, то не стоит подвергать свое здоровье такому испытанию.

Прежде, чем принимать предложение стать крестной матерью, женщине в положении стоит подумать, сможет ли она полноценно выполнять свои обязанности по отношению к крестнику, имея на руках собственного только что родившегося малыша. Ведь эта роль не сводится к покупке подарков на день рождения, а предполагает полноценное участие в жизни ребенка и духовное руководство развитием его личности.

 

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