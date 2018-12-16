Украина Снег, мороз и гололед: какой будет погода 16 декабря

2018-12-16 11:30 186

 

В Украине в воскресенье, 16 декабря, будет облачно с прояснениями. Небольшой снег ожидается лишь в западных областях, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"16 декабря облачно с прояснениями. В западных областях небольшой снег, на юге Одесской области небольшой дождь, на остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Ветер будет восточный и юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла.

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