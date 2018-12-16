Украина В сети появилась полная информация о том, кто такой митрополит Епифаний

2018-12-16 14:00 210

В субботу, 15 декабря, митрополит Епифаний, который был избран предстоятелем поместной православной церкви, являлся митрополитом Переяславским и Белоцерковским Украинской православной церкви Киевского патриархата до Собора по объединению единой православной церкви.

В миру Митрополит Епифаний является Сергеем Думенко, 1979 года рождения. На данный момент он постоянный член Священного синода, член Высшего церковного совета и председатель Синодального управления по делам духовного образования УПЦ-КП, наместник Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря Киева.

Епифаний родом из Буковины. Изучал философию в Афинах и богословие в Киеве, получил степень доктора богословия. Он начал карьеру в Ровенской области, где занимался церковной журналистикой: в 2003-2005 годах был редактором интернет-проекта "Ровно Православное" и членом редколлегии церковно-религиозной газеты "Духовная нива". После этого заведовал кафедрой филологии в Киевской духовной академии.

С 2008 года стал секретарем патриарха УПЦ-КП Филарета. С этого момента начинается карьерный рост Епифания: в марте 2008 года становится наместником Выдубицкого монастыря, а уже в 30 мая назначен управляющим делами Киевской патриархии.

21 октября 2009 Священным синодом УПЦ КП избран епископом Вышгородского, викария Киевской епархии.

В 2009 году Филарет посвящает Епифания в епископы Вышгородские. Есть мнение, что Епифаний является правой рукой Филарета и его влияние на Украинскую православную церковь сохранится. Решением Священного Синода УПЦ КП от 27 июля 2010 года назначен ректором Киевской православной богословской академии и управляющим Переяслав-Хмельницкой епархией.

17 марта 2011 года решением Священного Синода назначен председателем Редакционного комитета.

17 ноября 2011 Епифанию присвоено ученое звание профессора Киевской православной богословской академии. В научном наследии митрополита Епифания более 50 научных публикаций, в том числе нескольких монографий в области православного богословия.

Решением Архиерейского Собора УПЦ КП от 28 июня 2013 возведен в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея.

13 декабря 2018 года состоялся Архиерейский собор УПЦ КП, на котором около 30 из приблизительно 40 присутствующих архиереев поддержали кандидатуру Епифания (Думенко) на пост митрополита Киевского новой церковной структуры, создаваемой в Украине на Соборе по объединению единой православной церкви в Киеве 15 декабря.Митрополит Епифаний является активным церковным и общественным деятелем, участвует во многих научных и просветительских мероприятиях, своим служением совершил значительный личный вклад в развитие отечественной духовного образования и науки и развитие и укрепление Украинского государства. Кроме многих церковных наград, удостоен государственных орденов "За заслуги» II и III степеней, наград Правительства, Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины, командования Сухопутных войск ВС Украины.