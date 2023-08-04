ВОЙНА В Украине Как проверить наличие запрета на выезд за границу из Украины

2023-08-04 12:29

Исполнитель имеет право обратиться в суд за временным ограничением права на выезд должника за пределы страны в случае, если должник уклоняется от выполнения обязательств в течение длительного времени.

При наличии задолженности по уплате алиментов за четыре месяца может быть установлено временное ограничение права на выезд за пределы Украины до погашения задолженности в полном объеме. Если алименты уплачиваются на содержание ребенка с особыми потребностями то временное ограничение может быть установлено при наличии задолженности всего за три месяца

Информацию о наличии исполнительного производства можно проверить в Едином реестре должников или автоматизированной системе исполнительного производства.

Также узнать информацию об открытых исполнительных производствах можно, загрузив на мобильное устройство электронный сервис государственных услуг «Дія» . Дополнительным источником для проверки информации или временно ограниченного выезда за пределы Украины лица является сайт Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В случае получения информации, что пересекать границы не разрешено необходимо будет принять меры по уплате долга путем обращения в орган государственной исполнительной службы, в котором имеется исполнительное производство, или к частному исполнителю, осуществляющему принудительное исполнение решения, для окончания исполнительного производства, исключения сведений из Единого реестра должников и для отмены других предпринятых исполнителем мер.

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ВОЙНА В Украине

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Как проверить наличие запрета на выезд за границу из Украины 2023-08-04 12:29
Вода будет! В Днепропетровской области проложен новыймагистральный водопровод 2023-08-04 11:34
ВСУ перестали использовать тактику США - NYT 2023-08-03 22:15