ВОЙНА В Украине Как проверить наличие запрета на выезд за границу из Украины

2023-08-04 12:29

Исполнитель имеет право обратиться в суд за временным ограничением права на выезд должника за пределы страны в случае, если должник уклоняется от выполнения обязательств в течение длительного времени.

При наличии задолженности по уплате алиментов за четыре месяца может быть установлено временное ограничение права на выезд за пределы Украины до погашения задолженности в полном объеме. Если алименты уплачиваются на содержание ребенка с особыми потребностями то временное ограничение может быть установлено при наличии задолженности всего за три месяца

Информацию о наличии исполнительного производства можно проверить в Едином реестре должников или автоматизированной системе исполнительного производства.

Также узнать информацию об открытых исполнительных производствах можно, загрузив на мобильное устройство электронный сервис государственных услуг «Дія» . Дополнительным источником для проверки информации или временно ограниченного выезда за пределы Украины лица является сайт Администрации Государственной пограничной службы Украины.

В случае получения информации, что пересекать границы не разрешено необходимо будет принять меры по уплате долга путем обращения в орган государственной исполнительной службы, в котором имеется исполнительное производство, или к частному исполнителю, осуществляющему принудительное исполнение решения, для окончания исполнительного производства, исключения сведений из Единого реестра должников и для отмены других предпринятых исполнителем мер.