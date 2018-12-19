Украина День Святого Николая: Супрун дала украинцам совет на вес золота

2018-12-19 19:00 459

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун дала советы ко Дню Святого Николая. Она рассказала, что приятно делать подарки, особенно детям, которые живут без семьи.

К сожалению, в основном это очень краткосрочные встречи, когда на Николая, Рождество или Новый Год к детям приходит куча гостей, заваливает их подарками, дарит много конфет. А потом они исчезают до следующих праздников, пишет исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

"Дети не понимают, почему в эти дни они получают так много внимания, а потом никому не нужны. Это большой стресс. К тому же, дети не привыкли есть сладости в таком количестве, и это вредно для их здоровья", - пояснила Супрун.

Она рассказала, что лучше взять детей на прогулку или рассказать им о здоровом образе жизни, или просто почитать книжку. Детям требуется постоянное внимание и забота, а не сладости раз в год.

"Если хотите сделать им приятное — приходите чаще или же поддерживайте благотворительные фонды, которые постоянно работают, чтобы давать детям, у которых нет родителей, не только сочувствие, а знания и навыки, которые им пригодятся в жизни", - отметила и.о. главы Минздрава.

"Не забывайте, что праздники прежде всего — это тепло, забота и счастливые воспоминания, а не только красивые обертки подарков и вкусненькая еда", - подытожила Супрун.

Напомним, 19 декабря, православные христиане отмечают День Святого Николая, который считается покровителем детей. Обычно в этот день послушным детям под подушку кладут подарки.