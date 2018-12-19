Украина В Киеве зажигают главную елку страны: первые фото

2018-12-19 18:30 231

В Киеве в среду, 19 декабря, началось торжественное зажжение главной елки страны на Софийской площади. В мероприятии принимают участие городской глава Виталий Кличко, жена президента Украины Петра Порошенко Марина и ряд украинских звезд шоу-бизнеса.

Праздничный концерт начался в 18:00 с выступления Национального академического оркестра народных инструментов Украины.

Также в ходе празднований пройдут выступления певиц Illariya и Riya и группы "Скай". Помимо этого, для гостей вечера подготовили целый ряд сюрпризов от спонсоров новогоднего городка.

Главное праздничное дерево страны украсили несколько километров гирлянды, оформленной в виде кристаллов.