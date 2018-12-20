Политика Обнародованы невероятные зарплаты министра Ревы и его заместителей

2018-12-21 15:14 213

СМИ обнародовали зарплату министра из Кабмина Гройсмана, получившего широкую известность после своего заявления, что украинцы бедные потому как слишком много едят. Так, за ноябрь министр социальной политики Андрей Рева получил 58,9 тыс. грн зарплаты за ноябрь. Об этом говорится в ответе министерства на запрос Украинской новостей.

Как оказалось, солидно опускают руку в карман украинских налогоплательщиков и заместители Ревы. Зарплата замминистра соцполитики по евроинтеграции Александры Чуркиной составляла 62,9 тыс. грн и госсекретаря Виктора Иванкевича - 88,2 тыс. грн.

КАБМИН ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПОВЫСИЛ ЗАРПЛАТУ ЛУЦЕНКО

Должностной оклад Ревы составил 12 тыс. 364 грн, надбавка за выслугу лет - 6 тыс. 182 грн, надбавка за работу с секретными документами - 2 тыс. 473 грн, надбавка за интенсивность труда - 12 тыс. 364 грн, командировки - 10 тыс. 770 грн, премия - 12 тыс. 364 грн, отпускные - 2 тыс. 20 грн, индексация - 398 грн. Налоги и сборы составляли 11 492 грн.

РЕВА ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОЛУЧИВШИЕ СУБСИДИИ ВЕРНУТ СТРАНЕ 5 МИЛЛИАРДОВ

При этом зарплата за предыдущий месяц первой замминистра Ольги Крентовськой изначно выше получки Ревы - 211,4 тыс. Грн (в том числе 61,5 тыс. грн - премия, 103,4 тыс. грн - материальная помощь).

Заместитель Наталья Федорович получает 111,9 тыс. грн (из них - 52,7 тыс. грн материальная помощь), Николай Шамбир - 66,8 тыс грн, Лариса Попова - 131,4 тыс. грн (в том числе 64,6 тыс. гривен - материальная помощь).