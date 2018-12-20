Украина В Украину идет потепление: какой будет погода 21 декабря

2018-12-20 20:30 333

 

Начиная с пятницы, 21 декабря, в Украину придет теплый атмосферный фронт, который принесет повышение температуры, снег и дождь, а местами гололед. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

По его словам, температура воздуха поднимется выше 0 днем, ночью еще будет легкий минус. "Теплый атмосферный фронт, с ним связанные осадки – снег, мокрый снег, Юг и запад – с дождем местами. И до конца суток вся территория Украины будет охвачена этим фронтом", – рассказал УНН метеоролог.

По всей Украине ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед. На дорогах, кроме юга и крайнего востока, местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в Крыму ночью около 0 градусов, днем 2-7 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, 21 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень).

В Киеве в пятницу ночная температура составит -4…-6, а дневная — 0…-2 градуса. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 декабря самая высокая температура днем была плюс 10,5 в 2015 году, самая низкая ночью минус 20,8 в 1927 году.

Еще по теме

Порошенко рассказал, как Украина максимально укрепила линию обороны

2018-12-20 20:00 276

В Украине резко изменился курс доллара: свежие данные

2018-12-20 17:30 471

Долговая яма: Весной 2019 года ЕС даст Украине в долг еще 500 миллионов евро

2018-12-20 15:14 276

КАРТА Морозы постепенно отпускают - сегодня в Украине будет от 0°C до -4°C

2018-12-20 12:43 291

Еще новости в разделе "Украина"

Главную елку Украины признали лучшей в Европе

2018-12-20 22:00 1149

В Украину идет потепление: какой будет погода 21 декабря

2018-12-20 20:30 333

Украинцам запретили устанавливать индивидуальные газовые котлы

2018-12-20 19:30 3285

Минздрав нашел виновного в отсутствии вакцин в поликлиниках

2018-12-20 19:00 297
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Главную елку Украины признали лучшей в Европе 2018-12-20 22:00 1149
В Украину идет потепление: какой будет погода 21 декабря 2018-12-20 20:30 333
Украинцам запретили устанавливать индивидуальные газовые котлы 2018-12-20 19:30 3285
Минздрав нашел виновного в отсутствии вакцин в поликлиниках 2018-12-20 19:00 297

Лента

22:00 Главную елку Украины признали лучшей в Европе
21:30 Во Франции погиб один из лидеров "желтых жилетов": число жертв растет
20:30 В Украину идет потепление: какой будет погода 21 декабря
20:00 Порошенко рассказал, как Украина максимально укрепила линию обороны
19:30 Украинцам запретили устанавливать индивидуальные газовые котлы
19:00 Минздрав нашел виновного в отсутствии вакцин в поликлиниках
18:30 В аэропорту "Борисполь" неизвестный заминировал по телефону все самолеты до Тель-Авива
18:00 Появились неутешительные новости о состоянии здоровья одного из узников Кремля
17:30 В Украине резко изменился курс доллара: свежие данные
17:00 Путин объяснил схему пользования Азовским морем