Украина В Украину идет потепление: какой будет погода 21 декабря

2018-12-20 20:30 333

Начиная с пятницы, 21 декабря, в Украину придет теплый атмосферный фронт, который принесет повышение температуры, снег и дождь, а местами гололед. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

По его словам, температура воздуха поднимется выше 0 днем, ночью еще будет легкий минус. "Теплый атмосферный фронт, с ним связанные осадки – снег, мокрый снег, Юг и запад – с дождем местами. И до конца суток вся территория Украины будет охвачена этим фронтом", – рассказал УНН метеоролог.

По всей Украине ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед. На дорогах, кроме юга и крайнего востока, местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла; в Крыму ночью около 0 градусов, днем 2-7 градусов тепла.

По данным Укргидрометцентра, 21 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется снеголавинная опасность (3 уровень).

В Киеве в пятницу ночная температура составит -4…-6, а дневная — 0…-2 градуса. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 21 декабря самая высокая температура днем была плюс 10,5 в 2015 году, самая низкая ночью минус 20,8 в 1927 году.