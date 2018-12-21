Курьезы фото В пищеводе мексиканской змеи ученые обнаружили неизвестное науке животное

2018-12-21 21:36 162

Останки неизвестной науке змеи были обнаружены в пищеварительном тракте кораллового аспида, выловленного в Центральной Америке. 

Как сообщает BBC, аспид был пойман 40 с лишним лет назад на юге Мексики местным фермером - и все эти годы содержимое его желудка простояло заспиртованным в банке.

Коралловые аспиды - род ядовитых змей, известный своей яркой окраской из черных, желтых и красных колец. Их рацион состоит преимущественно из мелких ящериц и змей, земноводных и крупных насекомых. Поэтому, обнаружив в 1976 году в желудке аспида другую змею, американские ученые поначалу не удивились - пока несколько десятилетий спустя не попытались выяснить, что это за пресмыкающееся.

Но выяснилось, что оно не соответствует ни одному из известных науке и описанных видов. В частности, в нижней части хвоста биологи обнаружили крупные неразделенные пластины, гемипенис (репродуктивный орган самцов змей) оказался необычной формы, а череп змеи - более вытянутым, чем у известных родственных видов.

Сделавшие это открытие ученые Техасского университета дали загадочному виду соответствующее название - Cenaspis aenigma, что переводится как "загадочная змея на ужин".

Это довольно небольшая змея однородного светло-коричневого цвета. Описанный экземпляр - взрослый самец, его длина - всего 258 мм.

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Курьезы

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