Украина Синоптики "порадовали" украинцев погодой на католическое Рождество

2018-12-23 15:00 510

 

Согласно прогнозам синоптиков, со следующей недели в Украине опять начнет холодать.

Как отмечают синоптики Укргидрометцентра, с 24 декабря морозы опять начнут "подкрадываться" в Украину.

С понедельника, температура воздуха вновь начнет постепенно падать. На юге похолодает - от 4 тепла до 1 мороза днем до 2-4 градусов с отметкой "минус" ночью. В центре и на востоке страны столбики термометров покажут 1-3 ниже нуля в дневное время суток и столько же после заката солнца. На западе дневные температуры будут колебаться в пределах от 0 до 3 мороза и столько же градусов ожидаются ночные температуры. Прохладнее всего будет на севере страны: 2-4 градуса с отметкой "минус" как днем, так и ночью.

Кроме того, дожди и мокрый снег в понедельник пройдут по всей территории Украины.

Во вторник, 25 декабря, температурная картина дня останется неизменной, а вот ночью столбики термометра опустятся до 5-8 градусов мороза на севере, в центре и востоке Украины, на остальной же территории страны: относительно комфортные ночные 1-3 градуса с отметкой "минус". Снег в этот день продолжит засыпать практически все регионы Украины, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей. До конца недели, по прогнозам синоптиков, температура воздуха вновь упадет до 5-7 градусов ниже нуля.

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