Украина Сегодня на Софийской площади Киева - Рождественский мюзикл

2018-12-24 15:16 99

Сегодня, 24 декабря в центре Киева можно будет увидеть тематический мюзикл. Рождественский концерт на Софийской площади начнется в 18:00. Продлятся мероприятия ориентировочно до 22:00.

Организаторы приглашают украинцев на Софийскую площадь с друзьями и всей семьей, чтобы отпраздновать Рождество Христово. Для гостей предусмотрены приятные сюрпризы.

"Приглашаем всех на Софийскую площадь, где состоится яркое событие в честь рождения Христа.

В программе - Рождественский мюзикл, известные солисты и музыкальные коллективы, тысячи подарков для детей и незабываемая атмосфера Рождества"- сообщили организаторы концерта в Facebook.

Виктория ГОРОВАЯ.

Еще по теме

Рождественский Сочельник: традиции праздника, символы, поверья, запреты и блюда

2018-12-24 13:42 183

КАРТА Прогноз погоды: сегодня мороза не будет, но ожидается мокрый снегопад

2018-12-24 12:44 183

ОБНОВЛЯЕТСЯ Сколько сегодня стоит газ для авто в Киеве и области

2018-12-24 08:39 514085

Синоптики "порадовали" украинцев погодой на католическое Рождество

2018-12-23 15:00 960

Еще новости в разделе "Украина"

Сегодня на Софийской площади Киева - Рождественский мюзикл

2018-12-24 15:16 99

Рождественский Сочельник: традиции праздника, символы, поверья, запреты и блюда

2018-12-24 13:42 183

Стала известна причина экстренного отключения энергоблока на Ровенской АЭС

2018-12-24 13:16 219

КАРТА Прогноз погоды: сегодня мороза не будет, но ожидается мокрый снегопад

2018-12-24 12:44 183
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Сегодня на Софийской площади Киева - Рождественский мюзикл 2018-12-24 15:16 99
Рождественский Сочельник: традиции праздника, символы, поверья, запреты и блюда 2018-12-24 13:42 183
Стала известна причина экстренного отключения энергоблока на Ровенской АЭС 2018-12-24 13:16 219
КАРТА Прогноз погоды: сегодня мороза не будет, но ожидается мокрый снегопад 2018-12-24 12:44 183

Лента

15:45 ООН обнародовала шокирующую статистику года по курению табака
15:31 Избранная слепота НАПК
15:16 Сегодня на Софийской площади Киева - Рождественский мюзикл
14:43 В новой части Бонда агентом 007 хотят сделать женщину-трансгендера
14:14 Почему прибыль Ощадбанка всего за год снизилась в шесть раз
13:42 Рождественский Сочельник: традиции праздника, символы, поверья, запреты и блюда
13:16 Стала известна причина экстренного отключения энергоблока на Ровенской АЭС
КАРТА 12:44 Прогноз погоды: сегодня мороза не будет, но ожидается мокрый снегопад
КАРТА 12:15 На Донбассе в течение суток режим прекращения огня не нарушался
11:53 SL Casino в Риге исполнился 1 год