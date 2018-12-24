Украина Сегодня на Софийской площади Киева - Рождественский мюзикл

2018-12-24 15:16 99

Сегодня, 24 декабря в центре Киева можно будет увидеть тематический мюзикл. Рождественский концерт на Софийской площади начнется в 18:00. Продлятся мероприятия ориентировочно до 22:00.

Организаторы приглашают украинцев на Софийскую площадь с друзьями и всей семьей, чтобы отпраздновать Рождество Христово. Для гостей предусмотрены приятные сюрпризы.

"Приглашаем всех на Софийскую площадь, где состоится яркое событие в честь рождения Христа.

В программе - Рождественский мюзикл, известные солисты и музыкальные коллективы, тысячи подарков для детей и незабываемая атмосфера Рождества"- сообщили организаторы концерта в Facebook.

Виктория ГОРОВАЯ.