Мир Актуально зимой: названа причина повышенной ломкости костей

2018-12-24 20:30 384

 

Австралийские ученые провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что излишнее употребление соли приводит к повышенной ломкости костей, передает Newsyou.

В ходе исследования специалисты Института сердца и диабета давали по 12 грамм соли мышам в течение 12 недель. Выяснилось, что норма соли, которая считается для человека среднесуточной, очень опасна для костей грызунов и общего состояния их здоровья.

У мышей обнаружили многочисленные переломы и трещины.

Из-за излишка соли иммунная система мышей чрезмерно активизировалась. У грызунов стало наблюдаться повышение уровня лейкоцитов, вырабатываемых стволовыми клетками селезенки.

Таким образом, переизбыток соли в организмах грызунов привел к поеданию костей изнутри самой иммунной системой.

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