Украина Снегопад оставил без света более ста городов и сел в 8 областях Украины

2018-12-25 11:13 129

В результате мокрого снегопада и сильного ветра в восьми областях Украины обесточены 128 населенных пунктов.

В ГСЧС сообщают, что по состоянию на данное время  в результате порывов ветра, дождя и мокрого снега нет энергоснабжения в 46 населенных пунктах Днепропетровской области. В Кировоградской области обесточены – 43, Николаевской – 16, Черновицкой – 8, Киевской – 6, Черкасской – 5, Запорожской – 2 и Черниговской областях – 2 населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 2181 человек и 1600 единиц техники", – сообщают в ГСЧС.

Кроме того, сегодня в ГСЧС предупредили о новом ухудшении погодных условий в Украине: ожидаются снег, метели, сильный ветер, гололед.

Виктория ГОРОВАЯ.

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