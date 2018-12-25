Украина фото В Киеве продавец елок отбился от вооруженных грабителей топором

2018-12-25 13:44 204

Попытка украсть елку на одном из рынков столицы едва не обернулась трагедией. Продавец не испугался ножа и перцового баллончика, дал отпор злоумышленникам с помощью топорика. Кровопролития удалось избежать только благодаря оперативному прибытию патрульных.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел сегодня около трех часов ночи по улице Урловской, 19. Там в машине устроился продавец елок и издалека следил за своим товаром. В этот момент к елкам подошли двое мужчин и начали их рассматривать.

Когда продавец подошел к ним завязалась драка: мужчины попытались нанести ему ножевые ранения, а он начал защищаться топором.

Помимо этого, один из мужчин распылил продавцу в лицо перцовый баллончик. Также в ходе конфликта пострадал автомобиль продавца елок.

Когда на место события прибыли патрульные, мужчины схватили одну из елок и бросились бежать. Однако их удалось задержать. Продавец отказался писать заявление на грабителей, но на них будут составлены административные материалы за хулиганство. В результате, вместо большого срока за вооруженное ограбление злоумышленники отделаются небольшими штрафами.

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