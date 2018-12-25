Украина Синоптики обещают снег, гололед и до -10 мороза

2018-12-25 20:00 258

В среду, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, мокрый снег, на дорогах — гололедица. Температура от 6 градусов мороза до 2 градусов тепла. Местами порывы ветра до 20 м в секунду. С четверга дневная температура будет около нуля или выше.

Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

«На сутки 26 декабря облачно. Ночью на Левобережье и на крайнем западе снег, днем в Украине, кроме южной части, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, в западных и южных областях 1-6° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах и на Левобережье 1-6° мороза», — говорится в сообщении.

По Киеву и области завтра ночью без существенных осадков, днем мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. По области возможно налипание снега и местами порывы ветра 15-18 м/с.

Температура завтра по Киеву ночью 6-8° мороза, днем около 0°. По области ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

На 27-28 декабря в Украине продолжится облачная погода с дневной температурой около нуля или выше, на дорогах гололедица.

27-го ночью в северных и центральных областях небольшой, на востоке страны и Приазовье умеренный снег, днем в западных областях и Крыму небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

28 декабря без существенных осадков лишь на западе, а днем в северных областях небольшой снег и дождь.

Ветер в эти дни западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза; днем около 0°, в западных областях и Крыму 0-5° тепла; в Карпатах, восточных областях и на севере Левобережья ночью 6-11° мороза. Днем 27 декабря 0-5°, 28 декабря 4-9° мороза.

По Киеву ночью 27 декабря и в днем 28 декабря небольшой мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза; днем около 0°.

К концу недели, 29-30 декабря, синоптики прогнозируют в западных областях Украины и в южной части мокрый снег и дождь; температура ночью около 0°, днем 1-5° тепла.

На остальной территории страны небольшой (ночью 29 декабря умеренный) снег, днем 30 декабря, кроме востока, без существенных осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем около 0°, на Левобережье ночью 4-10°, днем 1-6 мороза.

По Киеву 29-30 декабря небольшой (ночью 29 декабря умеренный) снег, днем 30 декабря без существенных осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем около 0.