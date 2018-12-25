Украина В Харьковской области массовые отключения света

2018-12-25 19:30 210

 

Харьковоблэнерго планирует восстановить подачу электроэнергии не ранее вечера среды, если не будет ухудшения погоды.

В Харьковской области из-за сложных погодных условий отключены 110 линий электропередач мощностью 10 кВт, а также 963 подстанции. Такие данные по состоянию на 12:00 вторника, 25 декабря, озвучил директор департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ОГА Сергей Магдисюк.

"Населенных пунктов полностью обесточено 112, частично – 34 населенных пункта. По городу Харькову обесточено несколько 5- и 9-этажек на проспекте Победы. Последствия этих обесточиваний выразились в отключении котельных. У нас на сегодня отключены 45 котельных, на которых находится жилых домов – 201, больниц – пять, школ 37 и девять садиков", – сказал Магдисюк на брифинге.

По его словам, ликвидацией последствий непогоды занимаются 49 аварийных бригад (138 человек). Харьковоблэнерго планирует восстановить подачу электроэнергии к вечеру среды, если не будет ухудшения погоды.

Директор ГП Дороги Харьковщины Игорь Турченко рассказал, что снег на дорогах области убирают 282 человека и 225 единиц техники. По его словам, проезд дорогами общего пользования полностью обеспечен.

Синоптики прогнозируют, что интенсивный снегопад продлится до 20:00 вторник, к 2:00 среды снег прекратится. Температур утром буде 3-4 градуса мороза, вечером – до 9 градусов мороза.

Напомним, по состоянию на утро 25 декабря в результате осложнения погодных условий в восьми областях Украины были обесточены 128 населенных пунктов. При этом Харьковской области в этом списке не было.

Накануне украинцев предупредили о резком ухудшении погоды. В связи с выходом южного циклона в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях ожидаются сильные снегопады, метели, а в Приазовье и на востоке мокрый снег и дождь, гололед.

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