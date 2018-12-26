Как избавиться от головной боли без таблеток - простые и доступные способы

Головная боль, пожалуй, самый распространенный недуг, от которого страдают многие. Но, чтобы избавиться от него, не нужно сразу бежать в аптеку, попробуйте "народные средства", которые рекомендуют медики.
Холодный компресс
Положите ткань, смоченную холодной водой, на лоб и на область висков. Для усиления эффекта в воду можно добавить соль (на 0,5 л. воды 1 ст. л. соли) или яблочный уксус (на 1 л. воды 1 ст. л. уксуса).
Чай
Заварить черный или зеленый чай и добавить немного мяты. Можно добавить сахар.
Эфирное масло мяты
С применением эфирного масла мяты можно сделать массаж висков. Для улучшения эффекта можно сделать массаж плеч и шеи. Это помогает снять напряжение и боль.
Вода
Одной из причин головной боли может стать обезвоживание. Особенно после праздничного стола, солений и жирной пищи. Поэтому для предотвращения головной боли рекомендуется употреблять чистую воду на протяжении всего дня в достаточном количестве.