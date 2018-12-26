Украина Как избавиться от головной боли без таблеток - простые и доступные способы

2019-01-02 08:11 54

Головная боль, пожалуй, самый распространенный недуг, от которого страдают многие. Но, чтобы избавиться от него, не нужно сразу бежать в аптеку, попробуйте "народные средства", которые рекомендуют медики.

Холодный компресс

Положите ткань, смоченную холодной водой, на лоб и на область висков. Для усиления эффекта в воду можно добавить соль (на 0,5 л. воды 1 ст. л. соли) или яблочный уксус (на 1 л. воды 1 ст. л. уксуса).

Чай

Заварить черный или зеленый чай и добавить немного мяты. Можно добавить сахар.

Эфирное масло мяты

С применением эфирного масла мяты можно сделать массаж висков. Для улучшения эффекта можно сделать массаж плеч и шеи. Это помогает снять напряжение и боль.

Вода

Одной из причин головной боли может стать обезвоживание. Особенно после праздничного стола, солений и жирной пищи. Поэтому для предотвращения головной боли рекомендуется употреблять чистую воду на протяжении всего дня в достаточном количестве.

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