Украина Почему болит голова: основные виды и неожиданные причины невыносимой боли

2019-01-01 09:11 252

В Минздраве сделали неожиданное заявление - магнитные бури никак не связаны с головной болью, усталостью или внезапным повышением давления.

"Классика метеозависимости - плохое самочувствие из-за магнитной активности на Солнце. Электромагнитная активность там происходит постоянно, в результате этого процесса происходит выброс коронарной массы. И если она достигает Земли, то начинает взаимодействовать с магнитным полюсом нашей планеты, вызывает полярное сияние, а не мигрень. Магнитосфера Земли нейтрализует электромагнитное воздействие нашей звезды, поэтому маловероятно, что ее может чувствовать организм человека", - написала в своем Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, подтверждений, что именно активность Солнца вызывает мигрень, недостаточно. Супрун также заявила, что погода не влияет на боль в спине и суставах.

"Исследователи проанализировали частоту вызова врачей по страховой программе в дождливые дни из-за боли в спине и суставах. Всего проанализировали 11 миллионов случаев, и связи не нашли. Ревматоидный артрит также не зависит от погодных факторов. Так же не нашли влияния изменения атмосферного давления, температуры, влажности воздуха и количества осадков на появление боли в спине", - добавила она.

Однако Супрун пояснила, что плохая погода может вызывать воспалительные процессы и дискомфорт из-за невозможности выйти из дома и обездвиженности. А плохое настроение и самочувствие способны ухудшать чувствительность к боли в давно больных суставах.

"А для сердца и сосудов перепады температуры и давления могут быть опасными. Есть погодные факторы, которые имеют понятные механизмы воздействия. Холодный сухой воздух повышает риски приступа астмы, а также раздражает слизистые оболочки, облегчает инфицирование вирусами. Очень высокие или очень низкие температуры могут вызвать определенные болезненные состояния, а их резкое изменение может негативно повлиять на защитные функции организма. Поэтому полностью отрицать влияние некоторых погодных условий на здоровье не стоит", - отметила она.