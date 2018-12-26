Мир Раскрыта главная загадка Стоунхенджа в Англии - как применялись необычные артефакты

2019-01-02 15:15 183

Ученые раскрыли одну из загадок древнего зодчества. Впервые получен четкий ответ на вопрос: как именно был построен знаменитый английский Стоунхендж.

Древние каменные цилиндры, называемые фолктонскими барабанами, чей возраст достигает 4-4,6 тысячи лет, использовались племенами на севере современной Англии в качестве измерительных инструментов для создания мегалитических сооружений, в том числе Стоунхенджа.

Как сообщает Daily Mail, цилиндры, покрытые сложной резьбой, были найдены в 1889 году в детской могиле, датированной неолитом, и с тех пор неоднократно изучались. Однако только сейчас исследователи определили, для чего эти артефакты применялись.

Ученые измерили длину окружности каждого барабана и выяснили, что, если семь раз обернуть веревкой большой цилиндр, то отмеренная длина будет равна 3,22 метра. Это же число получится, если обмотать восемь раз веревкой средний цилиндр или десять раз - самый маленький.

По словам археологов, цилиндры могли быть полезны при создании в Стоунхендже трилитов - сооружений из трех камней, один из которых лежит на двух других. Древние люди отмеряли нужную длину, обматывая веревки вокруг фолктонских барабанов или катая их по земле.

Это позволяло им использовать для строительства крупные камни одинаковой высоты. В настоящее время считается, что все это делалось без измерительных инструментов.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В посольстве Ватикана обнаружили останки 15-летней девочки, пропавшей в 1983 году

2018-10-31 15:45 2145

Гройсман еще 5 лет хочет быть премьером, обещает хорошо ремонтировать дороги

2018-09-26 08:09 1083

КАРТА Полный список незаконных новостроек Киева - как и где узнать правду о жилье

2018-07-04 12:13 2655

В Швеции объяснили, почему разрешили строить Северный поток-2

2018-06-13 21:30 5727

Еще новости в разделе "Мир"

Впервые зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы

2019-01-02 17:00 105

Украинских туристов ожидает новый налог в Европе: сколько придется заплатить

2019-01-02 16:30 210

Раскрыта главная загадка Стоунхенджа в Англии - как применялись необычные артефакты

2019-01-02 15:15 183

фото Япония разрывает международные соглашения и возрождает китобойный промысел

2019-01-02 12:15 273
Все статьи раздела "Мир"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Впервые зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы 2019-01-02 17:00 105
Украинских туристов ожидает новый налог в Европе: сколько придется заплатить 2019-01-02 16:30 210
Раскрыта главная загадка Стоунхенджа в Англии - как применялись необычные артефакты 2019-01-02 15:15 183
фото Япония разрывает международные соглашения и возрождает китобойный промысел 2019-01-02 12:15 273

Лента

18:00 В РПЦ пригрозили Вафоломею страшным судом
17:30 В Минобороны заявили о значительном скоплении войск РФ возле украинской границы
17:00 Впервые зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы
16:30 Украинских туристов ожидает новый налог в Европе: сколько придется заплатить
15:44 Как украинские банки борются за платежеспособных клиентов
15:15 Раскрыта главная загадка Стоунхенджа в Англии - как применялись необычные артефакты
14:46 Что должна выполнить Украина в 2019 году для получения кредита МВФ
14:13 Как за год изменилось отношение украинцев к войне и экономическому кризису
13:45 Новые правила и условия таможенного оформления автомобилей на еврономерах
13:16 США обвинили Китай в хакерских атаках на свои ВМС, NASA и Минэнергетики