Украина КАРТА Стало известно, когда начнется реконструкция уставшей экстакады на Шулявке

2019-01-03 09:42 168

Киевские власти приступят к масштабной реконструкции так называемой "уставшей эстакады" весной 2019 года. Движение по Шулявскиому путепроводу будут полностью перекрыть, после чего начнут демонтаж конструкции. Согласно проекту, реконструкция продлится полтора-два года.

"Работы ведутся, хотя мы немного отстаем от первичного графика, он был скорректирован. Задержка связана с необходимостью заказа металлопроката, оплата за который должна была поступить из Таможенного эксперимента, но увы… Работы по демонтажу начнутся после полного перекрытия движения весной 2019 года. По нашим расчетам, демонтаж будет продолжаться около трех месяцев", - сообщил изданию 44.ua замглавы Киевской горгосадминистрации Дмитрий Давтян.

По его словам, тогда же должны запустить объезд соседними улицами по уже объявленным схемам.

На это время предусмотрены такие изменения:

Движение по ул. Александра Довженко – ул. Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых Дач) будет действовать по улицам: Антона Цедика (вул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана;

По ул. Вадима Гетьмана – ул. Александра Довженко (сторону ул. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор);

Односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова в направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор);

На троллейбусном движении со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана конечная остановка будет "Индустриальный мост". Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко – "Ивана Гонты".

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будет установлен светофор.

Напомним, ранее реконструкцию Шулявского моста в Киеве ожидали с 1 мая. Однако позже работы перенесли на неопределенный срок. Причиной стала петиция с альтернативным вариантом реконструкции, которую обязан был рассмотреть Киевсовет. В мае прошлого года КГГА определила финальный вариант реконструкции развязки на Шулявке, стоимость работ должна составить 400 млн грн. Позже сообщалось, что работы по демонтажу основных конструкций Шулявского путепровода планируется начать в январе 2019 года, при этом ожидается, что работы по реконструкции путепровода будут завершены в том же 2019 году.

Ранее глава "Киевавтодора" Александр Густелев отметил, что на сегодняшний день в Киеве одновременно ремонтируют три моста, потому что деформационные швы Южного моста и моста Патона "рассыпались", там аварийная ситуация. Планово ремонтируют только мост Метро. В результате город часто стоит в пробках.