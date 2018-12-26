Украина В Киеве на праздники запустят «Сказочный трамвайчик» для детей - расписание

2018-12-26 12:44 174

"Киевпасстранс" совместно с Национальной библиотекой Украины организовали проект "Сказочный трамвайчик"

"Сказочный трамвайчик" будет ждать гостей на остановке трамвая у выхода из станции метро "Контрактовая площадь" на Подоле. Во время сказочных развлечений трамвай не движется, а стоит на остановке.

Трамвайчик – это платформа для детей, на базе которой пройдут чтения, мастер-классы и представления. Принять участие могут дети от 3 до 10 лет. Зимние чтения пройдут 26,27 декабря, и 2,3,4 января с 11.00 до 13.00. Мероприятие пройдет с расчётом 1 ребенок - 1 час.

Для участия необходимо: зарегистрироваться по ссылке, выбрав определенный день и время.

Детей порадуют:

  • лучшие издания украинских и зарубежных авторов;
  • книги с картинками;
  • сказки;
  • книги-игрушки и книги-игры;
  • «виммельбухи» — скрытая книга с картинками и без слов;
  • «розглядайки»;
  • книжки-ищейки.

Виктория ГОРОВАЯ.

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В Киеве на праздники запустят «Сказочный трамвайчик» для детей - расписание 2018-12-26 12:44 174

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