В Киеве на праздники запустят «Сказочный трамвайчик» для детей - расписание

"Киевпасстранс" совместно с Национальной библиотекой Украины организовали проект "Сказочный трамвайчик"
"Сказочный трамвайчик" будет ждать гостей на остановке трамвая у выхода из станции метро "Контрактовая площадь" на Подоле. Во время сказочных развлечений трамвай не движется, а стоит на остановке.
Трамвайчик – это платформа для детей, на базе которой пройдут чтения, мастер-классы и представления. Принять участие могут дети от 3 до 10 лет. Зимние чтения пройдут 26,27 декабря, и 2,3,4 января с 11.00 до 13.00. Мероприятие пройдет с расчётом 1 ребенок - 1 час.
Для участия необходимо: зарегистрироваться по ссылке, выбрав определенный день и время.
Детей порадуют:
Виктория ГОРОВАЯ.