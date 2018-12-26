Украина Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине в новогоднюю ночь

2018-12-26 16:48 177

 

В Киеве в новогоднюю ночь ожидается 5-7º мороза с повышением температуры к утру до 2-3º мороза, без осадков.

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида заявил, что погода в новогоднюю ночь в Украине будет очень разнообразной.

 «Что касается погоды Украины в новогоднюю ночь - то она будет очень разнообразной», - заявил он.

По словам Кульбиды, в новогоднюю ночь в западных областях Украины ожидается дождь при плюсовой температуре воздуха.

«В северных областях ночью без осадков, 3-8º мороза, утром - мокрый снег, днем - с переходом в дождь с повышением температуры до 2-3º тепла», - рассказал он.

По прогнозам Укргидрометцентра, новогодняя ночь в восточных областях пройдет без осадков. Температура ночью - 4-9º мороза, днем - до 5º мороза, без осадков.

«Что касается юга - ночью 1-6º мороза, днем - около 0º, без осадков», - добавил Кульбида.

Также он отметил, что в Киеве в новогоднюю ночь ожидается 5-7º мороза с повышением температуры к утру до 2-3º мороза, без осадков. Утром 1 января начнется мокрый снег, который потом перейдет в дождь. Максимальная температура днем 2-3º тепла.

В целом, по словам Кульбиды, с 27 декабря по 1 января в Украине будет выпадать небольшой снег, мокрый снег с дождем на фоне незначительных колебаний температурного режима.

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