Мир Парламент Израиля ушел в отставку всего из-за одного спорного законопроекта

2018-12-27 15:46 78

Парламент Израиля утвердил решение о самороспуске из-за разногласий вокруг законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в армию страны.

Выборы в парламент пройдут 9 апреля. По опросам общественного мнения, главным фаворитом выборов будет партия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Ликуд.

Причиной роспуска стали разногласия парламентариев по законопроекту о призыве на военную службу ортодоксальных евреев, инициатором которого стал Нетаньяху.

Глава правительства рассчитывал, что сможет заручиться поддержкой 61 депутата, голосов которых было бы достаточно для принятия закона, однако этого не произошло.

Напомним, 18 ноября Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля. После этого он стал контролировать портфель премьера и четыре министерских поста – главы МИД, министра обороны, министра здравоохранения и министра репатриации и интеграции.