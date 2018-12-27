Украина Куда звонить, если авто наглухо застряло в снегу на трассе - дежурные по областям

2018-12-27 10:41 114

Куди дзвонити, якщо необхідна допомога на дорозі , якщо ви потрапили в надзвичайну ситуацію чи авто блоковано сніговими заметами? Окрім традиційних гарячих номерів рятувальників МНС у кожній області є черговий. Вам обов'язково нададуть допомогу! Працює цілодобово.

Аналітично-диспетчерська група Укравтодору +380 (44) 287 11 40 (kae@ukravtodor.gov.ua )

Вінницька область - +380 (432) 67 01 92

Волинська область - +380 (332) 78 54 69, +380 (332) 25 01 92

Донецька область - +380 (62) 352 22 55 , Моб. +380 (095) 152 53 04

Дніпропетровська область - +380 (56) 234 16 84, +380 (56) 246 94 10, моб. +380 (96) 874 47 30, +380 (66) 682 58 90

Житомирська область - +380 (41) 247 05 34

Закарпатська обалсть - +380 (31) 264 30 49

Запорізька область - +380 (61) 787 64 30, +380 (61) 787 54 35; +380 (50) 321 43 09;

Івано-Франківська область - +380 (34) 254 93 03

Київська область - +380 (44) 200 04 70

Кіровоградська область - +380 (52) 237 90 57, +380 (52) 237 89 73

Луганська область - +380 (64) 524 11 25, +380 (50) 305 16 49

Львівська область - +380 (32) 263 03 69, +380 (67) 370 80 67

Миколаївська область- +380 (51) 256 41 16, +380 (67) 512 65 41 Одеська область - +380 (48) 778 24 07, +380 (48) 778 25 97, +380 (95) 279 39 58

Полтавська область - +380 (532) 222 18 93, +380 (50) 409 80 01

Рівненська область - +380 (36) 226 46 10, +380 (36) 226 46 60

Сумська область - +380 (542) 700 281, +380 (50) 307 56 92

Тернопільська область- +380 (35) 252 65 32, +380 (35) 252 65 32

Харківська область - +380 (57) 336 79 33, +380 (57) 336 77 00

Херсонська область - +380 (55) 236 77 88, +380 (55) 236 77 66

Хмельницька область - +380 (38) 278 32 59

Черкаська область - +380 (472) 71 45 34

Чернівецька область - +380 (37) 258 38 84

Чернігівська область- +380 (46) 267 43 56, +380 (95) 271 43 74