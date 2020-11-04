Коронавирус Как в Украине бесплатно получить консультацию медиков по вопросам covid-19

2020-11-04 12:16 705

В Украине на этой неделе начал работать колл-центр по противодействию коронавирусу. 

"Начал работу всеукраинский контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусной болезни.

Теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы относительно Covid-19, может позвонить (независимо от того, в каком регионе страны этот человек находится) и получить соответствующую информацию. Номер бесплатный 0-800-60-20-19", - Об эсообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Все обращения будут регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически будет отсылать его (обращение) на рассмотрение в регионы. После получения ответа оператор должен будет связаться с позвонившим человеком.

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