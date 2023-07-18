ВОЙНА В Украине Куда обращаться и что делать, если возникли вопросы во время прохождения медкомиссии

2023-07-18 15:37

Если при прохождении ВВК возникли вопросы, можно позвонить на горячую линию. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Если трудности касаются:

  • получения направления на лечение и ВВК для военнослужащих ВСУ, обжалования или исполнения решений ВВК, социальных гарантий – 0 800 500 442;
  •  прохождения военнослужащими осмотра МСЭК, военно-врачебной комиссии в гражданских учреждениях здравоохранения, или есть жалобы на их работу – 0 800 602 019;
  • медицинского обеспечения военнослужащих ВСУ – 044 522 83 58;
  • информационной поддержки военнослужащих Сил ТрО ВСУ по направлению на лечение и прохождение ВВК – 0 800 507 028;
  • поддержки ветеранов войны : установление статуса и социальной защиты – 063 227 14 27; психологической помощи, оздоровления, образования – 063 035 54 68;
  •  поддержки семей военнопленных, принудительно депортированных и пропавших лиц – 044 287 81 64;

Также действует общая правительственная горячая линия – 1545.

Горячая линия по вопросам ветеранов войны и членов их семей – 1545 (кнопка 9 на IVR)

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