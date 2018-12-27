Политика С января 2019 года субсидии начнут давать деньгами, но далеко не всем домохозяйствам

2018-12-27 14:01 201

Сегодня Кабмин Гройсмана утвердил механизм монетизации субсидий для украинцев. 

Как заявил глава Минсоцполитики Андрей Рева, ставший известным после своей знаменитой фразы о том, что украинцы безные поскольку слишком много едят, с 1 января 2019 года в денежной форме будет предоставляться субсидия тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением.

С мая субсидии в денежной форме будут получать все домохозяйства за неотопительный сезон, а с октября монетизация коснется всех получателей субсидии.

По словам чиновника, поэтапное внедрение позволит отработать механизм на ограниченном количестве получателей.

"Сумма субсидий будет начисляться непосредственно на личную учетную запись получателя в банковском учреждении. При этом финансирование будет проходить на центральном уровне", - сказал Рева.

Деньги будут направлены только на оплату коммунальных услуг, при этом остаток средств, которые сэкономила семья, сможет использовать на свое усмотрение в полной сумме, а не частично, как было ранее.

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