Мир Instagram запускает самое масштабное обновление - что и как изменится

2018-12-28 15:46 225

В соцсети Instagram тестируют горизонтальный вариант расположения ленты. Вместо стандартной «прокрутки» ленты появилась возможность переключаться между постами из стороны в сторону нажатиями на экран и «свайпами». За всё время своего существования это самое масштабное обновление.

27 декабря Instagram представил новый способ просмотра фотографий и видео в основной ленте в тестовом режиме.

Новый интерфейс сети показал в своем Twitter журналист Алекс Хит, которому обновление не пришлось по душе.

Соцсеть не избежала критики, пользователи активно начали высмеевать обновление в постах и писать негативные коментарии. В обновлении у пользователей просто появилось сообщение об этом.

Глава Instagram Адам Моссери написал, что появление горизонтальной ленты предназначалось для тестировщиков и не является официальным обновлением, однако его получили и те, кто не соглашался на тестирование. В ближайшее время таким пользователям вернут обычный вид версии программы, сообщил Моссери.

Виктория ГОРОВАЯ.

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