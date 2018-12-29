Мир Как встречать Новый год 2019 по знакам зодиака

2018-12-31 17:30 228

Астрологи рассказали, что нужно надеть на Новый год 2019 разным знакам зодиака, чтобы привлечь удачу в новом 2019 году. Какую одежду какого цвета подобрать, чтобы задобрить хозяйку года - Желтую Земляную Свинью.

Женщинам рекомендуют выбирать блузы или платья с баской. Это позволит подчеркнуть изгибы тела и скрыть недостатки.

Также в качестве элемента наряда на Новый год 2019 подойдет плиссированная юбка, которая позволит вытянуть силуэт. В наряде стоит использовать вещи с бахромой,воланами, рюшами. Также подойдут жакеты и платья с широкими плечами.

Новый год Свиньи 2019: в чем встречать

Овен

Лучше всего выбрать одежду из легких тканей. В новогоднюю ночь платье или шарфик должны быть из шелка. Подойдет закрытое платье в пол. Фасон выбранной одежды должен быть строгим и простым.

Телец

Женщинам стоит выбирать платье или комбинезон лаконичного кроя. Разбавить новогодний образ можно массивными золотыми украшения. Подойдут изделия из бархата и шерсти.

Близнецы

Учитывая двойственность этого Знака, можно использовать симметричные украшения или декор на одежде. К примеру два браслета, две цепочки или две броши. В праздничном наряде можно использовать крупные серьги. Из одежды лучшим вариантом будет брючный костюм, блузу и юбку с баской.

Рак

Платье должно быть ниже колена или до пола. Украсит образ глубокий вырез на спине. При этом одежда должна быть простой, но можно использовать стразы, перья, блестки.

Лев

Наряд Льда должен быть строгим. Подойдет длинное платье с пайетками. Образ следует дополнить диадемой или крупной заколкой с массивными камнями.

Дева

Ткань платья должна быть легкой, атлас или шелк. Рекомендуется использовать меньше украшений - обойтись только серьгами или небольшим браслетом.

Весы

Для новогодней ночи подойдет наряд из шифона, бархата и шелка. Платье должно быть чуть ниже колен. но с открытыми плечами. К вечернему платью нужно подобрать накидку из искусственного меха.

Скорпион

Новогоднему облику Скорпионов подойдет платье-футляр или юбка-карандаш с яркой блузой, туфли с высокой шпилькой.

Стрелец

В качестве наряда на Новый год 2019 стоит выбрать костюм из шелка, шифона или атласа. Подойдут также многослойные юбки или платье с открытыми плечами. В образе должны присутствовать ярко-золотые украшения.

Козерог

Выбрать следует однотонный наряд. В образе должен быть яркий макияж. Акцент необходимо сделать на глазах и губах. Украсят одежду массивные ювелирные изделия.

Водолей

В качестве наряда на Новый год подойдет элегантное однотонное платье в пол, с глубоким вырезом на спине, но без откровенного декольте. Молодым девушкам стоит обратить внимание на платья с бисером.

Рыбы

Для этого знака подойдет одежда из легких тканей. Наряд может быть усыпан пайетками напоминающими чешую. Разбавит образ кружевная накидка. В качестве украшений подойдут серьги-кольца, тонкая цепочка или небольшой браслет с мелкими камнями или стразами.