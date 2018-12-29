Украина Как будут работать банки на Новый год: подробный график на праздники

2018-12-31 20:00 288

 

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы Украины в период завершения 2018 года.

В частности, 29 декабря 2018 года в 13:00 в СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы, говорится на сайте регулятора.

Нацбанк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00.

30, 31 декабря 2018 года, 1, 5, 6 и 7 января 2019 года СЭП, система электронной почты и депозитарий НБУ, система СЕРТИФ, автоматизированная информационная система "Реестр договоров с нерезидентами 2" не будут работать.

 2 января 2019 года банки будут работать без клиентов и смогут обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

3, 4 и с 8 января 2019 года СЭП и банковская система Украины работают в обычном режиме.

В период с 29 декабря до 3 января 2019 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам и банковским металлам, рассчитанный Национальным банком 28 декабря 2018 года.

Регулятор также подчеркнул, что банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов, подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов в праздничные дни.

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