Украина Бывший Винницкий митрополит Симеон пытается через суд восстановиться в должности

2018-12-30 20:38 303

Похоже судебный прецедент, совершенный юристами восстановленного в должности экс-главы ГФС Романа Насирова, показал, что украинский суд способен вершить правосудие самым неожиданным образом. Как оказалось, это было только начало. В суд уже обратился священнослужитель, требующий вернуть ему сан митрополита.

Сегодня стало известно, что бывший митрополит просит суд отменить указ Предстоятеля Украинской Православной Церкви от 17 декабря 2018 года, которым был уволен от управления Винницкой епархией УПЦ и запрещен в священнослужении, и восстановить его в митрополичьем сане управляющим Винницкой епархией. 28 декабря 2018 года Шостацкий Владимир Иванович обратился к Украинской Православной Церкви и к Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию с исковым заявлением о восстановлении на работе, сообщили в Юридическом отделе УПЦ.

«Если Шостацкий Владимир Иванович хочет вернуться в УПЦ, то почему он не попросит об этом Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. И, если он считает, что решение руководящего органа Церкви несправедливо, то он имеет право подать апелляцию или просто попроситься принять его обратно, — прокомментировал председатель Юридического отдела протоиерей Александр Бахов. — Насколько мне известно, он добровольно вышел из подчинения УПЦ, а решение Священного Синода УПЦ является констатацией факта и соответствующей канонической реакцией на его действия».

«Неужели он думает, что суд вернет ему сан митрополита? Дело в том, что с точки зрения трудового законодательства Шостацкий В.И. не состоял в трудовых отношениях ни с Украинской Православной Церковью, ни с Предстоятелем Церкви, поэтому данный спор не является предметом рассмотрения гражданского судопроизводства, — объяснил протоиерей Александр. — Если еще государственные суды возьмутся решать канонические вопросы и вмешиваться в церковные дела, то это будет катастрофа. Мы уже видим, как законодательная и исполнительная ветви власти вмешиваются в церковные дела — не хватает судебной».

Юрист также отметил, что «в соответствии со статьей 7 Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» религиозные организации в Украине образуются с целью удовлетворения религиозных потребностей граждан исповедовать и распространять веру и действуют согласно со своей иерархической и институционной структурой, выбирают, назначают и заменяют персонал согласно своим уставам (положениям)».

Председатель Юридического отдела сообщил, что бывший митрополит УПЦ Симеон также просит суд запретить новоназначенному архиепископу Винницкому и Барскому Варсонофию приступить к исполнению своих обязанностей в качестве управляющего Винницкой епархией УПЦ.

Напомним, митрополит Винницкий и Барский Симеон был запрещен Священным Синодом в служении, в связи с уклонением в раскол (Журнал №69). Духовенство и верующие направили многочисленные обращения о назначении нового архипастыря на Винницкую кафедру. 17 декабря Священным Синодом было принято решение (Журнал №72) Преосвященным Винницкий и Барским назначить архиепископа Варсонофия.

В распоряжение Информационно-просветительского отдела УПЦ попала копия постановления суда по данному делу.

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