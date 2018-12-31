Мир Впервые зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы

2019-01-02 17:00 105

Космический зонд New Horizons Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки приблизился к границе Солнечной системы. Об этом сообщает NASA в Twitter.

Зонд достиг самой отдаленной исследованной точки космоса.

"В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к самому дальнему объекту, когда-либо исследованному космическим кораблем - 4 млрд миль от Солнца и приблизительно 1 млрд миль от Плутона", - говорится в сообщении.

Ультима-Туле обнаружили в 2014 году с помощью космического телескопа Hubble.