Политика В Минобороны заявили о значительном скоплении войск РФ возле украинской границы

2019-01-02 17:30 84

В настоящее время вблихи украинской границы находятся 53 тысяч военнослужащих РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, пишет Укринформ.

В Минобороны подчеркнули, что РФ продолжает наращивать свое присутствие вблизи границ Украины.

"Российская Федерация продолжает наращивать свои военные группировки вблизи государственной границы Украины. В частности, по состоянию на конец декабря 2018 года у границ Украины и на временно оккупированной территории АР Крым развернуты 28 батальонно-тактических групп. Общее количество указанных войск (без учета дислоцированных на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей) составляет около 53 тыс. военнослужащих", - говорится в сообщении.