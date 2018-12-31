Политика Оккупанты "под елочку" открыли в Крыму трассу "Таврида"

2019-01-02 19:00 234

В аннексированном Россией Крыму в понедельник открыли движение транспорта по двум полосам трассы "Таврида" на 70-километровом участке между Феодосией и Керчью.

Открытие движения на этом отрезке стало последним этапом запуска 190-километровой первой очереди автодороги, сообщил ТАСС пресс-секретарь крымского строительного управления компании "ВАД" Григорий Назаров.

"Открыто рабочее движение транспорта по двум полосам трассы "Таврида" на участке протяженностью 70,8 км от автоподхода к Крымскому мосту возле Керчи до села Батальное под Феодосией", – сказал он.

"Запуск первой очереди "Тавриды", который начался 29 декабря, завершен. Теперь для транспорта открыты две полосы автодороги от Керчи до Симферополя, протяженностью 190 км", – добавил Назаров.

Движение транспорта по начальному участку трассы от Симферополя до Белогорска подконтрольный Кремлю "глава Крыма" Сергей Аксенов запустил 29 декабря, а 30 декабря был открыт 85-километровый участок трассы от Белогорска до Феодосии.

На открытом участке "Тавриды" будет действовать ограничение скорости до 60 км/час, дополнительные ограничения предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта, задействованного в строительстве.

Через 2 года после ввода автодороги в эксплуатацию максимальная скорость движения от Керчи до Севастополя, как предполагают, составит 90 км/час.

Четырехполосную трассу "Таврида" начали строить в 2017 году. Строительство разделили на семь участков, их планируют ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Как отмечает "РИА Новости", трасса "Таврида" соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем.

Вторую очередь строительства (четыре полосы от Керчи до Севастополя) планируется завершить к концу 2020 года.

Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Полная стоимость строительства определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.

Оккупационные власти рассчитывают, что проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя будет занимать порядка 2 часов, а от Керчи до Севастополя – менее 3-х. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.