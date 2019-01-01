Украина Два посольства с 1 января выполняют функцию представителей НАТО в Украине

2019-01-02 21:00 132

Решение было утверждено в штаб-квартире НАТО и согласовано с Киевом.

Посольства Великобритании и Канады с 1 января 2019 года выполняют функцию контактного посольства НАТО в Украине. До них в течение четырех лет эту роль выполняла Литва.

Отмечается, что это решение было утверждено в штаб-квартире НАТО и согласовано с Киевом.

Контактные посольства действуют с начала 90-х годов во всех государствах-партнерах Альянса. Эту роль добровольно и на ротационной основе перебирают государства-члены НАТО, наиболее заинтересованные в углублении сотрудничества Альянса с данным партнером. В Украине данную роль впервые выполнят сразу две дипмиссии. В Украине Представительство НАТО действует с 2017 года.