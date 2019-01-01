Украина Два посольства с 1 января выполняют функцию представителей НАТО в Украине

2019-01-02 21:00 132

 

Решение было утверждено в штаб-квартире НАТО и согласовано с Киевом.

Посольства Великобритании и Канады с 1 января 2019 года выполняют функцию контактного посольства НАТО в Украине. До них в течение четырех лет эту роль выполняла Литва.

Отмечается, что это решение было утверждено в штаб-квартире НАТО и согласовано с Киевом.

Контактные посольства действуют с начала 90-х годов во всех государствах-партнерах Альянса. Эту роль добровольно и на ротационной основе перебирают государства-члены НАТО, наиболее заинтересованные в углублении сотрудничества Альянса с данным партнером. В Украине данную роль впервые выполнят сразу две дипмиссии. В Украине Представительство НАТО действует с 2017 года.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине подорожали горячая вода и отопление

2019-01-02 21:30 96

В Украину с 3 января придет похолодание — синоптик

2019-01-02 18:30 273

Как украинские банки борются за платежеспособных клиентов

2019-01-02 15:44 1491

Погода в Украине перед Новым годом: дождь, снег и сильные морозы

2018-12-31 18:30 654

Еще новости в разделе "Украина"

Сегодня Укрпочта повысила тарифы: Что стало дороже

2019-01-02 22:00 54

В Украине подорожали горячая вода и отопление

2019-01-02 21:30 96

Два посольства с 1 января выполняют функцию представителей НАТО в Украине

2019-01-02 21:00 132

Настоящий бум: "евробляхи" сейчас продают за копейки

2019-01-02 20:30 216
Все статьи раздела "Украина"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Сегодня Укрпочта повысила тарифы: Что стало дороже 2019-01-02 22:00 54
В Украине подорожали горячая вода и отопление 2019-01-02 21:30 96
Два посольства с 1 января выполняют функцию представителей НАТО в Украине 2019-01-02 21:00 132
Настоящий бум: "евробляхи" сейчас продают за копейки 2019-01-02 20:30 216

Лента

22:00 Сегодня Укрпочта повысила тарифы: Что стало дороже
21:30 В Украине подорожали горячая вода и отопление
21:00 Два посольства с 1 января выполняют функцию представителей НАТО в Украине
20:30 Настоящий бум: "евробляхи" сейчас продают за копейки
20:00 В 2018 году в мире погибли 94 журналиста и работника медиа, - Международная федерация журналистов
19:30 ВСУ усиливают охрану складов боеприпасов на период праздников, - Минобороны
19:00 Оккупанты "под елочку" открыли в Крыму трассу "Таврида"
18:30 В Украину с 3 января придет похолодание — синоптик
18:00 В РПЦ пригрозили Вафоломею страшным судом
17:30 В Минобороны заявили о значительном скоплении войск РФ возле украинской границы