Украина В Украине подорожали горячая вода и отопление

2019-01-02 21:30 93

В среднем тарифы выросли на 16% в зависимости от региона. Второй этап подорожания ожидает украинцев в мае.

В Украине вступили в силу новые тарифы отопление и горячую воду со вторника, 1 января 2019 года. Соответствующее постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила в декабре.

В среднем тарифы выросли на 16% в зависимости от региона. Второй этап подорожания ожидает украинцев в мае (цены вырастут еще на 5-7%).

Как подчеркнула глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, повышение тарифов связано с решением правительства о повышении тарифов на газ, поскольку газ в среднем по Украине занимает 76% в цене производства тепловой энергии.

В то же время она заявила, что новые тарифы не превышают размера повышения цен на газ для населения (на 23,5%).

В частности, тариф Киевтеплоэнерго на производство тепла для жителей Киева вырос на 22,7%. Для религиозных организаций тариф повышен на 105,8%. Однако для бюджетных организаций тариф снижен на 17,1%, для других на 17,1%.

Отметим, в Кабмине прогнозируют рост стоимости коммунальных услуг в Украине на 10-20 ежегодно до 2021 года включительно.