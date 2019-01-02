Украина Украинских водителей предупредили об ухудшении погоды накануне Рождества в шести областях

2019-01-03 17:30 156

 

В ближайшие пятницу и субботу, 4-5 января, ожидается ухудшение погодных условий в восточных и юго-восточных областях Украины. Об этом говорится в сообщении Укравтодора.

"В результате перемещения активного циклона в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Харьковской областях ожидается осложнение погодных условий: днем ​​4 января выпадать значительный снег, местами с дождем, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в Приазовье 25 м/с, метели, в отдельных районах налипание мокрого снега, гололед, прирост снежного покрова 15-20 сантиметров; в течение ночи 5 января ослабление, днем ​​5 января прекращение осадков и явлений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осложнения погодных условий 4-5 января соответствует первому уровню опасности (желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов, движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, осложнения работы коммунальных служб и строительной отрасли.

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