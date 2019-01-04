Политика Когда в Украине начнутся проверки бизнеса - мораторий утратил силу

2019-01-04 13:44 174

В Украине прекращено действие моратория на проверки бизнеса. Это следует из обновления соответствующего закона на сайте Верховной Рады.

В частности, речь идет о законе О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

"Установить до 31 декабря 2018 года мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в тексте документа.

Таким образом, с 1 января действие указанного закона прекращено.

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