Когда в Украине начнутся проверки бизнеса - мораторий утратил силу

В Украине прекращено действие моратория на проверки бизнеса. Это следует из обновления соответствующего закона на сайте Верховной Рады.
В частности, речь идет о законе О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.
"Установить до 31 декабря 2018 года мораторий на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", - говорится в тексте документа.
Таким образом, с 1 января действие указанного закона прекращено.